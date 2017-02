Monsenhor Hipólito – Câmara Municipal inicia trabalhos da nova legislatura

Eleita vereadora em outubro de 2016, a vereadora Perciliana de Sá Bezerra Gomes, sucede os irmãos no legislativo municipal, dando continuidade aos trabalhos da família Meton Bezerra. A nova missão no comando da casa iniciou com a formação das comissões que ficou definido com os seguintes vereadores: Comissão de Finanças e Orçamento foi composta pelos vereadores: Maria Doracelma Bezerra Policarpo, Edson de Moura Bezerra e Mariano Gomes Vidal. Justiça e Redação Final: Fábio Bezerra Alves, Flávio Rômulo Carvalho dos Anjos e Marcos Ícaro Policarpo de Sousa.

Durante os trabalhos legislativos foi apresentado e lido para os presentes o ofício encaminhado para a Câmara pelo prefeito municipal Zenon de Moura Bezerra onde o mesmo fez a opção pelo salário de funcionário público, desistindo dos salários de prefeito. Também foram apresentados os projetos de lei de números 262 e 263 que trata de desmembrar a Secretaria do Meio Ambiente da Secretaria de Saúde. Foi solicitando também que as máquinas e demais equipamentos do PAC programa de aceleração do crescimento sejam utilizados também de maneira organizada em benefício da população e não apenas em obras públicas.

A presidente da casa vereadora Perciliana de Sá Bezerra Gomes fez a apresentação dos funcionários da casa aos novos vereadores e entregou agendas com chaveiros, cópia da Lei Orgânica e Regimento interno da casa para cada vereador. Placas indicativas com os nomes dos mesmos e bandeira da Câmara que não existia mais.

Fizeram uso da palavra os vereadores Flávio Rômulo, Fábio, Mariano, Marcos Ícaro, Valtanha Rocha e Maria Doracelma. Na primeira sessão do ano marcaram presença o prefeito Zenon Bezerra, a vice – prefeita Josefina Policarpo, o coordenador do DNOCS Djalma Policarpo e os secretários municipais de saúde, agricultura e assistência social e chefe de gabinete. Familiares e amigos. Foi servido um farto lanche para todos os presentes.

“A abertura do ano legislativo foi marcado pela organização, presença de muitos hipolitanos e, sobretudo pelo propósito de fazermos um trabalho harmônico entre os poderes buscando sempre o melhor para os hipolitanos”, disse a vereadora Perciliana de Sá Bezerra Gomes que informou ainda ter sido aprovado por unanimidade dos presentes, os projetos de lei de números: 262 e 263 apresentados.