Monsenhor Hipólito – CETI José Alves Bezerra adere à paralisação das Escolas de Tempo Integral

Na manhã desta terça-feira (15), atendendo a uma convocação do Sindicato dos Trabalhadores em Educação Básica do Piauí (SINTE-PI) e acompanhando as outras escolas de Tempo Integral do Piauí, o CETIJAB – Centro Estadual de Tempo Integral José Alves Bezerra, de Monsenhor Hipólito-PI, paralisou suas atividades e organizou uma manifestação, onde funcionários e alunos saíram em passeata pelas ruas da cidade, com o objetivo de cobrar melhorias estruturais e melhores condições de trabalho.

Entre as pautas reivindicadas estão:

– A climatização das salas de aula;

– Construção de banheiros adequados para alunos e funcionários;

– Construção de uma quadra de esporte;

– Internet de qualidade;

– Espaço de descanso para alunos e funcionários;

– Reajuste da gratificação dos professores e servidores;

– Laboratório de informática e de ciências de qualidade.



O professor da escola Satírio Sousa, que também é representante do SINTE-PI, núcleo de Picos, explicou o objetivo da paralisação e elencou as conquistas da escola CETIJAB. “É Devido ao compromisso, ao esforço e ao amor, pelo ato de educar e ensinar, de todos aqueles que fazem a escola CETIJAB, que somos uma escola de qualidade e modelo no Estado.

Fomos vice-campeão estadual do prêmio “Gestão Escolar”, em 2012; campeões em 2013; finalista da Olimpíada de Língua Portuguesa em 2012; Em 9 edições do Projeto “Jovem Senador”, Já fomos primeiro lugar no estado 4 vezes, nas quais representamos o Estado em Brasília e, em uma das ocasiões, galgamos o terceiro lugar a nível nacional. Temos o atual Jovem Senador do estado; tivemos 25 aprovações no ENEM; Tivemos alunos com 920 pontos na redação do ENEM; somos IDEB 5,3. Além de outras conquistas relevantes. Por isso, merecemos e solicitamos, da nossa ilustre secretária, reconhecimento e valorização, para que possamos continuar honrando o nome da educação do nosso Estado, mostrando para toda a sociedade “qual a escola de Tempo Integral que queremos”.

VEJA VÍDEO

Assista ao depoimento da estudante do 3º Ano Jennyfer Emanuelly de Sousa Ferreira, que venceu o 9º Concurso de Redação do Senado Federal e representou o Piauí no Programa Jovem Senador em 2016.

Fonte: CG Noticias – Jornalista: Danielly Duarte