Monsenhor Hipólito: Famílias recebem cestas de alimentos

Famílias carentes que residem na Zona Rural do município de Monsenhor Hipólito, principalmente nas localidades afetadas com a seca, no primeiro semestre de 2017, estão sendo beneficiadas com cestas de alimentos.

150 cestas já foram entregues nas comunidades Pé do Morro, Linos, Baiá, Chapada do Sítio, Favela, Libório e Quaresma. A próxima comunidade a ser contemplada é a Alazã Velha. A entrega dos alimentos segundo Djalma Policarpo, coordenador estadual do DNOCS Piauí contempla famílias em situação de risco alimentar.

As ações estão sendo acompanhadas pelo próprio coordenador do DNOCS em cada localidade contemplada. Ele afirmou que as cestas chegaram na hora certa para muitas famílias que estão em risco alimentar e que a ação em prol das famílias carentes vai chegar a todas as localidades.