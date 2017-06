Monsenhor Hipólito: Jovem é morto após tentar apaziguar briga

Uma bebedeira na cidade de Monsenhor Hipólito na tarde desta quinta-feira 15 de junho, resultou na morte de Claudio da Silva Oliveira de 23 anos. Segundo informações, o caso chocou a cidade de Monsenhor Hipólito, por se tratar de duas pessoas amigas, e vizinhos, que moravam no mesmo bairro, Trizidela.

O caso aconteceu após a vitima, Claudio da Silva Oliveira de 25 anos, ter tentado apaziguar uma discussão do então amigo, Luiz Irdelânio.

Na confusão, Claudio foi ferido com uma facada no peito, onde teve morte imediata no local. Após o crime, o acusado, Luiz Irdelânio, fugiu com destino ignorado. O GPM da cidade intensificou buscas durante todo o inicio da noite, mas o acusado ainda não havia sido encontrado até o fechamento desta matéria.

O corpo de Claudio foi encaminhado para exames cadavéricos na cidade de Picos. O mesmo deixa a esposa gravida, e um filho.

Piaui em Foco