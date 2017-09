Monsenhor Hipólito usa criatividade em desfile destacando 60 anos de emancipação política

O desfile contou com a participação de todas as unidades escolares da rede municipal e mais de 1.500 alunos que sob a orientação de professores, coordenadores e diretores de escolas contaram um pouco da história política do município, onde cada escola levou para a avenida momentos importantes de compreensão da caminhada pela emancipação política, destacando a história e a evolução, os primeiros habitantes, a religiosidade, personalidades, pontos turísticos, limites territoriais, fauna, flora, economia, danças, culinária , artesanatos e as homenagens.

As escolas da rede municipal de ensino, Padre Cícero Romão Batista, Dirceu Arcoverde, João Leandro da Costa, Ângelo de Maria Bezerra, Lino Rodrigues de Carvalho, José Agripino de Sousa, Judith da Silva Lima e Antônio Hipólito de Sousa. Além da Educação infantil Gisele Bezerra e José Policarpo de Sousa usaram muita criatividade, com cenários e temas, chamando a atenção dos participantes que assistiram atentamente o desfile.

A criatividade foi mesmo a tônica do desfile, as escolas ousaram e a cada apresentação, o público ficava mais curioso para ver o que seria apresentado na sequência, mesmo debaixo de um sol escaldante de 40 graus. Crianças e adolescentes motivados em fazer bonito elevaram mais ainda, a grandeza das apresentações, satisfazendo as autoridades e o público presente.

Além das indumentárias preparadas para cada escola apresentar os seus temas, o pelotão distribuído na ala masculina e na ala feminina, desfilou apresentando o novo fardamento entregue recentemente aos alunos. O uniforme escolar na cor azul marinho e branco, agradou os alunos e pais de alunos que elogiaram bastante a iniciativa da Prefeitura e da Secretaria de Educação.

A secretária municipal de educação, Gardênia Maria Bezerra enfatizou a grandeza do evento, dizendo que o mesmo correspondeu a todas as expectativas, principalmente na organização e participação dos professores, coordenadores, diretores, servidores e alunos, com as famílias que diretamente ou indiretamente participaram das atividades, dando todo o apoio para que as comemorações se realizam dentro do planejado.

“ Estamos satisfeitos com o desfile, o esforço valeu a pena, aproveitamos para agradecer a todos os participantes, alunos, pais, professores, diretores, coordenadores, a polícia militar, aos secretários municipais, vereadores, prefeito e primeira dama. A educação de Monsenhor Hipólito está de parabéns”, disse Gardênia.

Prefeito Zenon de Moura Bezerra elogiou as equipes envolvidas na realização das comemorações do dia sete de setembro, sobretudo, o envolvimento dos alunos, da família e dos profissionais de educação que não mediram esforços para fazer um grande desfile cívico, criativo e de grande participação, movimentando toda cidade.

“Estamos sempre apoiando e valorizando as boas práticas. Estamos aqui para prestigiar esse acontecimento, temos que fazer de tudo o que for possível para que tudo aconteça na educação de Monsenhor Hipólito. Esse momento também representa liberdade, independência e tudo isso, só é possível com boa educação e formação, parabenizo todos os envolvidos nessa comemoração realizada pela Prefeitura e pela Secretaria Municipal de Educação, agradecemos a todos pela colaboração e envolvimento”, disse o prefeito Zenon Bezerra.

O coordenador do DNOCs Djalma Policarpo que tem sido parceiro da administração municipal, sobretudo, com o importante apoio daquele órgão nas questões de abastecimento de água, no município e na grande região de Picos. Também parabenizou a administração municipal pela organização do evento, afirmando que é de fundamental importância as comemorações de sete de setembro, momento histórico e tradicional que faz parte da cultura.

“ Quero parabenizar a secretária municipal de educação Gardênia Bezerra, o prefeito Zenon Bezerra e a vice-prefeita Josefina Policarpo, pela forma como a gestão trata o município e o seu povo. Sempre trabalhando para o engrandecimento e desenvolvimento, buscando cada vez mais melhorar as condições de vida da população, oferecendo, educação e saúde de qualidade”, disse Djalma.

O desfile trouxe para a avenida, a criatividade, a beleza, a organização e o esforço dos estudantes, do pais de alunos , professores, diretores e coordenadores. Juntos fizeram um resgate da cultura, da história, evolução, religiosidade e da economia que movimenta a existência do município. Além dos limites territoriais e da fauna e da flora destacados pelas escolas. O desfile envolveu cerca de 1.500 alunos, dos 1.600 matriculados nas diversas modalidades de ensino.

Estiverem presentes, o prefeito Zenon Bezerra, a primeira -dama, Eneide Modesto, a vice-prefeita Josefina Policarpo, os secretários municipais: Jocibel – Agricultura, Adalberto Carvalho – Meio Ambiente, Francisco Sérvulo Gomes – Obras, Joyce Pinheiro – Saúde, Doralece- Unidade Mista de Saúde, Santynha Bezerra- Chefe de Gabinete, Djalma Policarpo- Coordenador do DNOCS-Piauí , além dos vereadores : Perciliana Gomes – Presidente da Câmara, Mariano Vidal´- vereador, Ìcaro Policarpo-vereador, Fabinho-vereador líder do governo, Flávio Rômulo-vereador e Doracelma-vereadora. Zulânia coordenadora Geral de educação do município, dentre outras autoridades.