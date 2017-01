Monsenhor Hipólito: Vândalos espalharam pregos nas imediações do local de posse de Zenon

Ação covarde e desrespeitosa foi praticada por vândalos na noite da posse do prefeito Zenon e da vice-prefeita Josefina, nas imediações da prefeitura onde foram espalhados pregos com a intenção de furar os pneus das autoridades e convidados que participariam da posse. Caixas e mais caixas de pregos foram espalhados no calçamento das ruas de acesso à prefeitura. No dia seguinte populares recolheram uma quantidade grande de pregos.

Várias pessoas tiveram os pneus dos carros danificados, inclusive o prefeito empossado Zenon Bezerra que lamentou a atitude dessas pessoas que não pensam no outro e querem praticar maldade.” É lamentável esse tipo de atitude, não imaginava que alguém tivesse coragem de fazer isso”, lamentou Zenon.

Outra ação dos vândalos ocorreu na praça Itamar Sérvulo Gomes na entrada da cidade. A praça teve luzes e caqueiros destruídos. O estranho é ter sido no dia da posse do prefeito Zenon Bezerra. Um ato de desrespeito e agressão a cidadania das pessoas e de dano ao patrimônio público.

A ação está sendo denunciada para que a polícia possa empreender de forma mais efetiva o trabalho ostensivo para prender esses vândalos, principalmente os que estão destruindo o bem público.

“La eu passei hoje na caminhada. O prefeito tinha colocado no natal as lâmpadas, hoje praticamente estão quebradas vi os cacos pela manhã. Me assustei até” , comentou a professora Santynha Bezerra.