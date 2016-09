Morador de rua é assassinado a pauladas no bairro Junco

Mais um homicídio foi registrado na cidade de Picos e com requintes de crueldade. Na noite deste domingo, 04, por volta de 21h30min, um morador de rua identificado apenas por Marcelo, foi assassinado a pauladas, na Praça Walquíria Monteiro Neiva Eulálio, nas proximidades do Mercado Público, no Bairro Junco.

Segundo registros da Polícia Militar de Picos, populares acionaram a PM informando a ocorrência do crime. Uma viatura policial foi deslocada até o local e confirmou a veracidade da denúncia. Morador teve morte imediata.

“De acordo com testemunhas a vítima morava na praça com os acusados e no meio de uma discussão, o casal o matou a pauladas e fugiu do local. A vítima não tinha documentos e morava na rua”, disse o tenente Elias.

Até o momento, os principais suspeitos foram apontados como sendo o casal “Chapolim”, e “Nega”. A Polícia realizou diligências, mas nenhum dos suspeitos foi localizado.

Este corresponde ao 10º homicídio registrado este ano na cidade de Picos.