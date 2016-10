Morre em Fortaleza irmão do vereador Iata Anderson

Na noite deste domingo, 16, familiares e amigos de Luís Junior Alencar Rodrigues, irmão do vereador Iata Anderson Rodrigues, foram pegos de surpresa com a notícia do seu falecimento. Luís Junior sofria de problemas no fígado.

Há alguns dias Luís Junior estava em Fortaleza, onde aguardava o transplante de fígado na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital São Camilo. O mesmo vinha realizando tratamento de saúde há alguns meses.

Segundo informações de familiares, o corpo de Luís Junior saiu de Fortaleza às 4h da madrugada desta segunda-feira,17. A previsão de chegada do corpo a Picos é as 11h. O velório acontecerá no salão do PAF, na Rua do Cruzeiro, Centro de Picos.

O sepultamento deve ocorrer no final da tarde de hoje, no Cemitério São Pedro de Alcântara.

Luís Junior Alencar Rodrigues é filho do atual secretário de obras de Picos, Luís Coelho e esposo da professora Maria Carolina de Abreu, que leciona na Universidade Federal do Piauí. O mesmo já ocupou a secretaria de Serviços Públicos na primeira gestão do ex-prefeito, Gil Paraibano.