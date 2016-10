Morre em Picos “Rufino da Imobiliária”

Na madrugada desta segunda-feira, 31, por volta de 03H30min, veio a óbito Joaquim Rufino da Costa, de 72 anos. Joaquim era muito conhecido na região de Picos como “Rufino da Imobiliária”, atuando na compra e venda de imóveis e terrenos.

Joaquim Rufino da Costa estava internado no Hospital Regional Justino Luz e faleceu em decorrência de uma infecção generalizada.

O corpo de “Rufino da Imobiliária” está sendo velado no Salão de Velórios da PAF Vida, na Rua do Cruzeiro, Centro de Picos. A missa de corpo presente está prevista para ser realizada às 17h00min, na Igreja São Vicente de Paulo, no bairro São Vicente. O sepultamento ocorrerá no Cemitério São Pedro de Alcântara.

“Rufino da Imobiliária” era irmão dos empresários e jornalistas Brás Rufino da Costa e Rufino Costa.