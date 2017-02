Morre o ex-prefeito de Dom Expedito Lopes, José Belo de Sousa

Por João Paulo Leal – Da Redação

Morreu na manhã de hoje, dia 24 de fevereiro, o ex-vereador de Oeiras e ex-prefeito de Dom Expedito Lopes, José Belo de Sousa, aos 93 anos de idade. Ele estava em sua residência, localizada no Centro da cidade, ladeado de familiares no momento que faleceu de causas naturais. A notícia da morte de Seu Zé Belo, como ele era conhecido, causou comoção em todo o município e regiões vizinhas.

O velório do líder político expeditense acontece durante todo o dia e noite de hoje em sua residência. De acordo com informações do ex-prefeito Alecxo Belo, afilhado de Seu Zé Belo, amanhã (25) pela manhã o corpo será velado no comércio vizinho à residência, que ele fundou em 1954 e a partir dali cultivou várias amizades que lhe fizeram ingressar na carreira política.

Em seguida o caixão com o corpo será levado para a sede da Prefeitura e depois, às 7 horas da manhã, será celebrada a missa de corpo presente na Igreja Matriz. Depois haverá sessão solene de homenagens póstumas na Câmara Municipal. Por volta das 9 horas acontecerá o sepultamento no cemitério da cidade.

O atual prefeito de Dom Expedito Lopes, Valmir Barbosa de Araújo, decretou feriado municipal e luto oficial de três dias em todo o território do município. José Belo de Sousa iniciou sua trajetória política elegendo-se vereador de Oeiras na década de 50 e em seguida foi eleito como o primeiro prefeito de Dom Expedito Lopes, após a emancipação em 1963. Em seguida se elegeu prefeito em mais três oportunidades. Seu último mandato eletivo foi de vice-prefeito, eleito em 2008, na chapa encabeçada por Benedito Dantas, o Bené.