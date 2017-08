Mortes em acidentes de trânsito caem 41% no primeiro semestre

A quantidade de mortes em acidentes nas ruas de Teresina caiu cerca de 41%. Os dados, levantados pela Companhia de Policiamento Independente de Trânsito (CIPTran), apontam que, no primeiro semestre de 2016, foram registradas 39 mortes no local dos acidentes. Já no mesmo período deste ano, foram contabilizadas 23 ocorrências.

Para o governador Wellington Dias, a presença dos órgãos de fiscalização realizando blitzen, exigindo o cumprimento da legislação com aplicação de advertência e somado as campanhas educativas, estão dando resultados positivos.

“A redução de acidentes é uma grande vitória. O Piauí se destaca como o estado que mais reduziu vítimas de trânsito e isso me fez ter mais entusiasmo ainda para manter o cronograma de fiscalização, inclusive, estou liberando mais recursos para seguir o segundo semestre no mesmo ritmo”, destacou Wellington.

De acordo com Arão Lobão, diretor-geral do Departamento Estadual de Trânsito do Piauí (Detran), esse resultado se deve ao aumento da fiscalização conjunta dos órgãos de trânsito e da Operação Lei Seca, realizada entre quinta-feira e domingo de cada semana.

“Nosso intuito não é punir ninguém, mas conscientizar que beber e dirigir e o desrespeito às demais normas de segurança no trânsito podem trazer serias consequências. Já percebemos uma mudança significativa de hábito por parte dos motoristas e os hospitais de bairros já sentiram a diminuição no atendimento a acidentados”, disse Lobão.

Detran também está trabalhando junto aos demais órgãos ligados ao trânsito um cronograma de fiscalização para o interior do estado. “Vamos expandir nosso trabalho. Já iniciamos a atuação de fiscalização no interior e vamos aumentar progressivamente. Tudo isso visando um trânsito mais seguro, com menos acidentes”, finalizou o diretor.