Mortes em acidentes de trânsito chegam a 920 no Piauí

O Boletim Estatístico da Seguradora Líder-DPVAT, seguro obrigatório para veículos automotores terrestres, divulgado, na quinta-feira (12), revelou que 920 pessoas morreram em acidentes de trânsito no Piauí de janeiro a setembro deste ano, o que representa 2,97% das mortes por acidentes no trânsito no Brasil e 9,36% do Nordeste.

As mortes no trânsito tiveram um crescimento de 59,45% em relação ao mesmo período no ano passado, quando ocorreram 577 mortes.

Indenizações por invalidez

A Seguradora Líder-DPVAT pagou, de janeiro a setembro de 2017, 6.699 indenizações por invalidez em acidentes de trânsito no Estado, 4,97% a mais do que as pagas no mesmo período do ano passado, quando chegaram a 6.382.

As indenizações pagas por invalidez correspondem a 8,81% em relação às pagas no Nordeste e a 3,04% de todo o Brasil.

Indenizações totais

O DPVAT pagou, de janeiro a setembro deste ano, 1.084 indenizações relacionadas com acidentes de trânsito no Piauí, 16,06% a mais do que as pagas no mesmo período do ano passado, que foram 934.

Frota

De acordo com o Departamento Nacional de Trânsito (Denatran), o Piauí possui 1.106.747 veículos, representando 1,19% da frota de veículos do Brasil.

São 622.307 motocicletas, que representam 56,2% dos veículos do Estado; 349.282 automóveis, que representam 31,6% da frota de veículos; 118.246 caminhões e picapes, representando 10,7%; 10.374 ônibus, vans e micro-ônibus, que representam 0,9% da frota; e 6.538 ciclomotores, representando 0,6% dos veículos.

