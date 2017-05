Moto furtada em Picos é recuperada pela polícia em Colônia do Piauí

A Polícia Militar de Colônia do Piauí recuperou na manhã desta quarta-feira,10 de maio, uma motocicleta que havia sido furtada na cidade de Picos. A ação foi realizada pelos policiais do GPM de Colônia do Piauí – Cabo Moreira e soldado Menezes.

Segundo informou a policia a moto, modelo BROZ foi furtada em maio do ano passado ( 2016), próximo ao clube Passa a Bola, no bairro Boa Sorte, em Picos. A motocicleta estava na cidade de Colônia no poder de Raimundo Mendes Pereira Filho, residente no bairro Capão.

Segundo Raimundo Mendes falou aos policiais que comprou a moto por R$ 1500,00, todavia não disse de quem a comprou. Raimundo foi autuado acusado por receptação.

Portal Integração