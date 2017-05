Moto incendeia com criança na garupa em Simões

Funcionários e clientes de um posto de combustíveis no interior do Piauí viveram momentos de tensão nesta terça-feira (23). O flagrante ocorreu no município de Simões e foi registrado por câmeras de segurança. As imagens mostram o exato momento em que um motociclista chega ao local para abastecer. Ele dá a partida na moto que é tomada pelo fogo em segundos.

Assustado – o motociclista que está com uma mulher e uma criança na garupa – abandona o veículo e sai correndo. A moto cai próximo a um dos tanques de combustíveis e as chamas se espalham rapidamente, ameaçando atingir outros veículos. O risco de explosão do posto também era iminente.

Os estragos não foram maiores devido a atitude heroica de um dos frentistas que se arriscou entre as chamas para pegar o extintor de incêndio.

As causas das chamas não foram reveladas. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

Fonte: Cidade Verde