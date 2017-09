Motocicleta é roubada na zona leste de Picos

Uma motocicleta modelo Honda Biz 125 ES, de cor cinza e placa KGP-9553 de Petrolina (PE) foi tomada de assalto no último sábado (2) no bairro Jardim das Oliveiras, na zona leste de Picos. De acordo com a PM, uma mulher foi abordada por dois homens armados quando seguia de moto para o bairro Jardim Natal.

Os bandidos conduziam uma motocicleta modelo Honda Broz, de cor vermelha e após roubar o veículo da vítima fugiram em direção ao bairro Pedrinhas.

A Polícia Militar foi acionada e realizou diligências no sentido de localizar e capturar os assaltantes, porém, até o momento, o veículo e nem os suspeitos foram localizados.