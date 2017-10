Motociclista atropela e mata idoso no bairro Junco

Um idoso foi atropelado no início da noite deste domingo, 08, no bairro Junco, em Picos. De acordo com informações de populares a vítima identificada como “Roseno”, residia no bairro e teve morte imediata.

O acidente aconteceu quando o idoso atravessava a BR 316 e foi colhido por uma motocicleta Honda Bros, de placa PIA 4765, de Picos.

O motociclista, que ainda não foi identificado, sofreu escoriações leves e encontra-se na viatura na Polícia Militar, que está no local e aguarda pela chegada da Polícia Rodoviária Federal.

Existem suspeitas de que o condutor da motocicleta esteja embriagado.

Fonte: Picos40Graus