Motociclistas do Rio de Janeiro sofrem acidente na PI 243

Um grave acidente ocorrido no início da noite desta quarta-feira, 28, por volta das 18h30, na rodovia estadual PI 243, entre as cidades de Jaicós e Belém do Piauí, na localidade Sítio, deixou duas pessoas feridas.

O acidente envolveu duas motocicletas e um carro, que colidiram frontalmente. Segundo informações de populares que testemunharam o acidente, o motorista do carro modelo Volkswagen Gol teria invadido a contra mão e colhido as duas motocicletas.

Com a violência da colisão, os dois motociclistas sofreram graves lesões. Ambos tiveram com fraturas expostas nas pernas. Eles foram socorridos por ambulâncias do município de Belém do Piauí e levados para o Hospital Florisa Silva, em Jaicós, mas não chegaram a dar entrada no centro de saúde, que não tinha médico de plantão. As vítimas foram transferidas para o Hospital Regional de Picos.

Os motociclistas são viajantes, ambos são do Rio de Janeiro. Um deles foi identificado por Carlos Eduardo Neves Facre, e segundo, apenas por Edson. O motorista do carro que, segundo relatos, teria provocado o acidente, foi identificado apenas por Luís.

As polícias Civil e Militar estiveram no local.

