Motociclista fica gravemente ferido após colidir com vaca na BR-230 em Fronteiras

Um homem identificado por Francisley Lima, de 34 anos, sofreu um grave acidente de moto na madrugada deste sábado, 07 de janeiro, após colidir com uma vaca na BR-230 em Fronteiras.

“Cirley” como é conhecido em Fronteiras comemorava a passagem de seu aniversário e no momento do acidente se dirigia para uma festa no bairro Cachoeirinha na BR-230, que liga o município de Fronteiras ao povoado Mandacaru, distrito de São Julião.

Ele sofreu traumatismo craniano e foi socorrido por populares para o Hospital Municipal Norberto Ângelo Pereira em Fronteiras, sendo encaminhado posteriormente para o Hospital Regional de Picos.

Neste momento, a família da vítima aguarda a chegada do Samu Aéreo para que ele seja transferido para o HUT de Teresina, devido a gravidade do acidente.

