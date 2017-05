Motociclista fica gravemente ferido após colisão com caminhão na BR 407, em Jaicós

Um acidente de trânsito ocorrido na tarde desta segunda-feira, 15, na cidade de Jaicós, deixou um homem gravemente ferido. A colisão aconteceu no balão de acesso à BR 407, sentido Picos.

Segundo informações, Ailton de Moura Ferreira conduzia uma moto modelo Yamaha YBR e teria desobedecido a placa de sinalização, entrando na BR 407 sem parar. Ele foi colhido por um caminhão. O motorista do veículo de carga afirmou que ainda tentou desviar, mas colidiu lateralmente com a motocicleta. Com o impacto, a moto ficou destruída.

Segundo relatos de populares, a vítima sofreu grave lesão na região da cabeça, foi socorrido pela ambulância do município e levado para o Hospital Florisa Silva, onde recebeu atendimento médico, e em seguida foi transferido para o Hospital Regional de Picos.

O caminhão envolvido no acidente, modelo Mercedez Bens 1620, de cor branca, transportava verdura e seguia de Juazeiro, na Bahia, com destino à cidade de Dom expedito Lopes. O caminhoneiro parou o caminhão e prestou socorro ao motociclista.

A Polícia Militar de Jaicós está no local e acionou a Polícia Rodoviária Federal.

Segundo informações, Ailton reside na localidade Santo Antônio, zona rural de Jaicós, e estava sem capacete no momento do acidente.

CidadesnaNet