Motociclista morre após colidir com caminhão em Paulistana

Mais um acidente com vitima fatal, envolvendo um motociclista foi registrado no povoado Barro Vermelho, no município de Paulistana (PI). O fato aconteceu próximo ao cemitério do povoado, por volta de 18h30, nesta sexta-feira (24), quando dois homens seguiam em uma moto pela rodovia, sentido povoado e colidiu com um caminhão.

Com o impacto da colisão, REGINALDO FRANCISCO DE CARVALHO, de aproximadamente 42 anos, mais conhecido como “Meio Quilo”, que pilotava a moto morreu no local. Com ele andava, JOSÉ FRANCISCO DOS SANTOS, popular “Zé Coco” de 38 anos, que ficou com ferimentos e foi levado ao Hospital Regional de Paulistana, aparentemente sem risco de morte.