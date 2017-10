Motociclista que atropelou e matou idoso no Junco não quis fazer o teste do bafômetro

Na noite do último domingo (08/10), um idoso identificado como Roseno Adão de Holanda foi atropelado no bairro Junco, na cidade de Picos. Segundo testemunhas, o idoso atravessava a BR-316 e foi colhido violentamente por uma motocicleta Honda Bros, de placa PIA 4765, de Picos.

Após atropelar e matar a vítima, o motociclista de iniciais G. J de R. tentou fugir do local do acidente sem prestar socorro, mas foi contido por populares até a chegada da Polícia Militar.

De acordo com o inspetor da Polícia Rodoviária Federal, Jorge Madeira, o motociclista seguida do Centro para o bairro Pantanal. “Ele não possui habilitação e se recusou a realizar o teste do bafômetro, no entanto, apresentava sinais claros de embriaguez e foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Picos pela prática do crime de homicídio culposo no trânsito”, afirmou.

