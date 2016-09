Motoqueiro morre em acidente na PI que liga Picos a Bocaina

Mais um acidente com vítima fatal foi registrado nas rodovias que cortam a cidade de Picos. O fato ocorreu na manhã desta terça-feira, 27, por volta de 05h30min, na PI-238 que liga os municípios de Picos e Bocaina. O acidente vitimou Miguel Soares de Aquino Neto morreu após colidir sua motocicleta contra uma vaca.

Segundo informações do Relações Públicas da PM de Picos, tenente Elias, o motoqueiro chocou-se contra o animal na altura da Churrascaria O Mangueirão. A vítima teve morte imediata no local do acidente.

Aguarde mais informações