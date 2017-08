Motorista de Pio IX perde o controle do veículo e sofre acidente em Vila Nova

No início da tarde desta segunda-feira (14), a jovem nutricionista Samili Pedrosa, do município de PIO IX, sofreu um grave acidente na BR 316, na localidade de ‘Caninhas’, município de Vila Nova do Piauí.

O carro conduzido por SamilI, modelo ‘Chevrolet CELTA LT’, de cor branca, placa PID 0421 (Picos – PI), adentrou a mata após a mesma perder o controle do veículo e descer a ribanceira às margens da BR 316, quando percorria sozinha o trecho Picos – PI à Araripina – PE, onde reside atualmente.

As primeiras informações dão conta de que a jovem foi socorrida por populares de Alegrete que passaram no local e a levaram para atendimento médico no Hospital onde trabalha, o Regional Justino Luz, em Picos, tendo quebrado a clavícula e sofrido diversas pancadas/escoriações.

Samili é filha da professora Ângela Raquel e do ex-secretário de Agricultura de PIO IX, Wellington Pedrosa.

Ainda não se sabe realmente as causas do acidente, mas há hipótese de que a motorista tenha dormido ao volante.

