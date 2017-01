Motorista de van é preso após ser flagrado armado em Jaicós

O motorista de uma empresa do ramo de transporte alternativo de passageiros, identificado por J. C. dos S., foi preso na manhã desta quarta-feira, 25, por volta das 10h40, na cidade de Jaicós.

Segundo informou o capitão Lindomar Félix, comandante da 3ª Companhia, e que estava na ação, a prisão em flagrante aconteceu durante uma barreira policial realizada na BR 407. “O nacional foi flagrado portando um revólver marca Taurus, calibre 32, contendo três cartuchos intactos”, disse o comandante.

No momento da prisão, J. C. dos S. estava chegando da cidade de Picos na condução de um veículo modelo Van. “Após receber voz de prisão dada por este Oficial PM, pelo crime de porte ilegal de arma de fogo, o mesmo foi levado à Delegacia de Polícia Civil para as providências de praxe”, disse Félix.

Além do capitão Félix, também participavam da ação os soldados Aumir, Castelo e José Roberto.

