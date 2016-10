Motorista morre após caminhão capotar na BR-316

No início da manhã deste sábado (08), uma pessoa morreu após a colisão entre um caminhão e um veículo de passeio na BR-316 na cidade Elesbão Veloso.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o pneu dianteiro do caminhão estourou e o motorista acabou perdendo o controle, colidindo contra o outro veículo antes de capotar na rodovia.

Três pessoas estavam no veículo de passeio e sofreram escoriações, já o motorista do caminhão morreu no local.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros de Teresina foi deslocada para o local para remover o corpo do caminhoneiro da cabine do veículo, além de resgatar outras vítimas que estavam no caminhão.