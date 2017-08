Motorista morre atropelado ao trocar pneu em BR

O condutor de uma caminhonete, uma S-10 de cor escura, de placa LWD 2361, morreu atropelado por um ônibus, ao trocar pneu na BR-343, próximo a Amarante. Ele estaria trocando o pneu do veículo, supostamente, sem a sinalização adequada com pisca alerta e o triângulo quando foi colhido.

O fato aconteceu por volta das 23h50 desta sexta-feira(11). De acordo com o policial Rodoviário Federal Jonas Mata, o motorista do ônibus da empresa Princesa do Sul, de 34 anos, alegou que teve a visão ofuscada por outro veículo e com a falta de sinalização não percebeu que havia veículo no acostamento e bateu na traseira.

Além de provocar a morte do condutor da caminhonete, de iniciais R.S.S., de 51 anos, o veículo também ficou bastante danificado. O veículo foi encaminhado ao posto da PRF.

Cidade Verde