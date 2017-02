Um motorista perdeu o controle de um veículo modelo Volkswagen Gol, na tarde desta sexta-feira, 03, na PI-243, que interliga os municípios de Belém do Piauí e Jaicós.

O acidente aconteceu a cerca de 3 km da cidade de Belém do Piauí, quando o condutou saiu da pista e se chocou contra um cajueiro. Com o forte impacto, o carro ficou com a frete destruída.

Segundo populares, o motorista, que não foi identificado, seguia no sentido Jaicós e saiu ileso.

Fonte: CidadesnaNet