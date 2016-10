Motorista perde o controle de carro e capota em Patos do PI

O motorista de um veículo modelo picape Fiat Strada, perdeu o controle do carro e capotou na margem da rodovia estadual PI 143, que interliga a BR 407 ao povoado Cajueiro, zona rural do município de Patos do Piauí.

Segundo informações, o condutor do carro foi identificado apenas por André. Ele seguia na companhia do pai e teria perdido o controle do carro no momento em que ligava o ar condicionado. O carro capotou e ficou com os pneus para cima.

Apesar do estado em que ficou o veículo, os ocupantes sofreram apenas ferimentos leves e estão bem.

O acidente aconteceu por volta das 11h.

Cidades Na Net