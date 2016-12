Motorista perde o controle de carro e tomba na PI 243

Um grave acidente automobilístico foi registrado na noite desta terça-feira (6) na PI 243, que interliga as cidades de Jaicós e Belém do Piauí. O fato aconteceu por volta das 19h, na localidade Pedra Lisa, distante cerca de 1 km da cidade de Jaicós.

O carro envolvido no acidente é uma picape Fiat Strada, que pertence a uma empresa de internet, da cidade de Belém do Piauí. O veículo era conduzido por Agnelo de Sousa Pacheco, de 31 anos, natural de Teresina, que estava só no momento do acidente.

O veículo seguia no sentido Jaicós-Belém. Segundo informações, o motorista relatou que perdeu o controle do veículo ao tentar desviar de animais na rodovia. O carro caiu em um penhasco, sobre pedras, e ficou destruído.

O motorista foi socorrido por populares e levado para o Hospital Florisa Silva, em Jaicós, onde recebeu os primeiros socorros, segundo informações do médico de plantão, apresentando indícios de politraumatismo e fratura no punho esquerdo. A vítima foi transferida para o Hospital Regional de Picos, e na madrugada, para Teresina.

