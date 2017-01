Motorista tem a cabeça decepada após grave acidente na BR 407

Um grave acidente registrado no inicio da noite desta sexta-feira, 20 de janeiro de 2017, na BR-407, a cerca de 7 Km da cidade de Acauã (PI), resultou na morte do Sr. ADEMILTON ELMIRO DE SOUSA, de 41 anos, que conduzia um veiculo Ford Fiesta Flex de cor preta, placa de Picos (PI).

As informações dão conta de que por volta de 18h30min, o motorista capotou o carro varias vezes, quando seguia da cidade de Queimada Nova (PI), sentido Paulistana (PI), e na altura da localidade Angical de Cima, município de Acauã (PI), sofreu o gravíssimo acidente com contornos crueis, fato que com o impacto da colisão decepou a sua cabeça, lançando-a, há cerca de 20 metros do veiculo com a outra parte do corpo.

A vitima era natural de Afrânio (PE), e seus familiares são do município de Queimada Nova, onde também residia. Deixa três filhos, trabalhava como diarista, atuando com o pedreiro. A ocorrência foi registrada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), Policia Civil da 12ª DRPC e pela Policia Militar do 20 BPM de Paulistana.

FN Notícias