Movimentos sociais, estudantis e sindicatos irão promover nova manifestação em Picos

Membros de diversas categorias de trabalhadores, sindicatos e movimentos estudantis e sociais da cidade de Picos irão promover, na próxima sexta-feira (30), uma manifestação contra as reformas da previdência e trabalhista, propostas pelo governo do presidente Michel Temer. O ato será em apoio à Greve Geral, que ocorrerá em todo o país.

A manifestação irá iniciar a partir das 7h da manhã em frente ao Fórum de Picos e em seguida os manifestantes irão seguir em caminhada pelas principais ruas da cidade.

De acordo com o integrante do Comitê de Lutas, Thiago Barroso, os processos de tentativas das reformas trabalhista e da previdência continuam para que elas sejam aprovadas. “Então é o momento da gente chamar mais uma greve e parar os trabalhadores para construir esse dia de paralisação para que os trabalhadores mostrem que não estão de acordo com esse retrocesso”, completou.

Tiago frisou também que é necessário que as pessoas se reúnem em seus bairros, universidades, escolas e nos espaços de trabalho para discutirem sobre a greve e possa fazer um ato maior que no último dia 28 de abril.