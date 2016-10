MPE lança chat para otimizar atendimento ao cidadão

A Ouvidoria do Ministério Público do Estado do Piauí agora conta com um novo canal de contato com os cidadãos. O órgão lançou um chat, que funcionará de segunda a sexta, das 8 às 14h. O recurso proporcionará um atendimento mais ágil, permitindo que as pessoas interessadas se comuniquem com o Ministério Público de forma instantânea.

“O chat pode ser utilizado para transmissão de denúncias, reclamações, críticas, elogios, sugestões e pedidos de informação. A Ouvidoria examinará e encaminhará as manifestações”, explica a Procuradora de Justiça Ivaneide Assunção Tavares Rodrigues.

O novo canal de atendimento é resultado de um projeto constante do Plano Geral de Atuação Administrativa, e foi desenvolvido em parceria com a Coordenadoria de Tecnologia de Informação.

Para utilizar o chat, basta acessar a página da Ouvidoria do MPPI, cujo link está disponível no campo “Informação ao Cidadão”, do site institucional (www.mppi.mp.br). Clique na aba “Consultor Online”, localizada no canto inferior direito, e forneça as informações solicitadas para o início da conversa com os atendentes.

FONTE: Cidade Verde