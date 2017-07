Mudança no pagamento dos boletos bancários começa nesta 2ª feira

Pagar um boleto em atraso é uma tarefa chata – você tem que ir a uma agência do banco emissor porque não pode pagar em qualquer instituição. Mas, a partir do dia 10, essa realidade vai mudar.

A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) está lançando o sistema que permite pagar boletos vencidos em qualquer agência bancária e em qualquer canal, como internet e aplicativos. Dessa forma, não será mais necessária pedir a segunda via do boleto em atraso com os valores corrigidos (acréscimo de juros e multas).

A entrada dos boletos no novo sistema é gradual. Veja como funcionará a liberação do sistema:

Boletos a partir de R$ 50 mil: 10 de julho

Boletos de R$ 49.999,99 a R$ 2 mil: 11 de setembro

Boletos de R$ 1.999,99 a R$ 500: 9 de outubro

Boletos de R$ 499,99 a R$ 200: 13 de novembro

Boletos abaixo de R$ 200: 11 de dezembro

Os boletos que já foram emitidos seguem válidos, com a empresa beneficiada tendo de registrá-lo junto ao banco emissor. As empresas não são obrigadas a aderir ao sistema. Nesses casos, entretanto, o pagamento só poderá ser realizado, mesmo antes do vencimento, na agência do banco que emitiu o boleto.

As vantagens para os clientes:

– Cliente com Débito Direto Autorizado visualizará todos os boletos de forma eletrônica.

– Possibilidade de pagamento de boleto vencido em qualquer canal de recebimento do banco.

– Mais segurança no pagamento, com duplo controle contra as fraudes.

– Redução de inconsistências de pagamento e pagamento em duplicidade.

– Fim da necessidade da emissão da segunda via do boleto.

Cidade Verde