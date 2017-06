Mulher é agredida com facão durante final de semana em Picos

A Polícia Militar de Picos registrou neste final de semana uma agressão contra uma mulher na cidade. O caso ocorreu no sábado (24).

De acordo com a polícia, o crime foi registrado no bairro Morada do Sol. “A vítima informou que havia sido agredida por seu conjugue e ele utilizou um facão ferindo-lhe as costas”, disse o boletim de ocorrências da PM.

A polícia foi acionada e ao chegar ao local da ocorrência constatou o fato. Segundo a PM, o agressor ainda tentou usar a força contra a guarnição policial, mas foi contido pelos PMs.

João de Araújo Sousa e a esposa foram encaminhados à Central de Flagrantes para os procedimentos cabíveis.