Mulher é assassinada a tiros na frente do marido e do filho de 10 anos

Uma mulher de 33 anos foi morta a tiros na localidade Nova Vida, zona rural da cidade de Morro do Chapéu do Piauí, região Norte do estado. Segundo o delegado Leonardo Alexandre, o crime ocorreu no final da tarde deste sábado (4) quando a vítima se descolava em um veículo fretado com o marido e um filho de 10 anos.

“A vítima chegou a pouco tempo com o marido e o filho de Santa Catarina. Eles estavam passeando pela região e contrataram um motorista para conduzi-los. Ao passarem pela nossa região o carro teria sido abordado por três homens armados. Um deles rendeu o motorista e os outros foram até a vítima onde efetuaram os disparos e fugiram”, disse.

Ainda de acordo com o delegado, nada foi levado e uma das hipóteses é de execução. “A mulher tinha levado seu filho até onde mora o ex-marido, pai da criança. No dia seguinte, eles pegaram a estrada para o Ceará e foi ai que tudo aconteceu. Ainda é muito cedo para afirmar alguma coisa, mas tudo está sendo investigado”, contou Leonardo.

Após o crime a polícia colheu o depoimento do atual marido da vítima e do motorista que presenciaram o crime, além da criança, que falou com os policiais acompanhado de conselheiros tutelares.

“Foram disparado pelos menos três tiros na mulher e nada foi levado. Nós colhemos o depoimento do motorista e do atual marido da mulher que estava no carro, do ex-marido da mulher, com quem ela teve contato no dia anterior e ouvimos a criança, filho da vítima que presenciou tudo”, explicou.

A Polícia Civil do Piauí deve pedir ajuda das policiais do Maranhão e Ceará, já que a vítima tinha vinculo com os dois estados.

