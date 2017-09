Mulher é atingida por disparos de arma de fogo no bairro São Vicente

A Polícia Militar de Picos registrou uma tentativa de homicídio no bairro São Vicente. O crime aconteceu nesse domingo (24), por volta de 1h45 da madrugada.

A vítima foi uma mulher identificada como Daniela dos Santos, mais conhecida como Daniele Pitbull, de 26 anos. Ela foi atingida por seis disparos de arma de fogo.

De acordo com informações do 4º BPM, quando a guarnição da PM chegou ao local a vítima estava ferida em cima de uma residência e os policiais solicitaram o apoio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) para o socorro.

Daniela foi levada ao Hospital Regional Justino Luz para receber o atendimento médico. A vítima não soube informar quem teria cometido os disparos contra ela.