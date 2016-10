Mulher é detida em bar com lista suspeita para compra de votos em Geminiano

Uma mulher foi detida com uma lista e uma quantia de cerca de R$ 400 no município de Geminiano a 11 km de Picos. De acordo com o promotor eleitoral da região Leonardo Rodrigues, ela foi conduzida ao cartório eleitoral por suspeita de estar comprando votos para um candidato da região.

“Ela estava em um bar e foi apreendido o material que estava com ela. Uma lista, uma quantia em dinheiro e uns santinhos de um candidato. A Polícia Federal vai abrir um procedimento para investigar o que ela fazia com eles”, pontuou o promotor.

A mulher presta esclarecimentos neste momento .

Cidade Verde