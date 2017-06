Mulher é morta a tiros pelo ex-companheiro em Curral Novo

Uma mulher identificada por Rosielma Sousa foi assassinada a tiros na noite deste domingo, 04, nas proximidades da Praça Pública, no Centro da cidade de Curral Novo do Piauí.

De acordo com informações preliminares, o homicídio foi praticado pelo ex-marido, que foi identificado apenas por Vailson. E a vítima teria corrido ao ouvir o primeiro disparo.

No entanto, o segundo tiro lhe atingiu e ela caiu, após está no chão, o acusado ainda teria dado mais três disparos.

Conhecidos do casal apontaram que o acusado nunca teria se conformado com o término de seu relacionamento com Rosielma. Após cometer o crime, o mesmo fugiu. A Polícia Militar esteve no local e saiu em diligências na busca de capturar o suspeito.

Fonte: Cidades em Foco