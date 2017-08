Mulher é presa em flagrante em boca de fumo na cidade de Picos

Uma jovem de 19 anos, identificada como Maria Tamires da Silva, foi presa em flagrante na madrugada desse sábado (05), por ser responsável por uma boca de fumo que funcionava no Bar da Lili, localizada no bairro Junco, em Picos.

De acordo com o tenente-coronel Edwaldo Viana, comandante da Polícia Militar de Picos, Maria Tamires é sobrinha de uma mulher identificada apenas como Lili, que foi presa na semana passada. “Ela é sobrinha da ‘Nega Lili’. A Lili é uma das grandes e mais antiga traficante de Picos. No dia da prisão da Nega Lili ela [Tamires] estava lá, ela não foi presa porque nós achávamos que ela não estava metida no tráfico. Observamos que o tráfico continuava, quando fomos ‘lá’, quem estava no comandando o tráfico era a sobrinha [Tamires]”, disse.

Conforme o comandante de Picos, foram encontradas trouxinhas de crack, maconha e dinheiro trocado. “Estamos combatendo a questão das bocas de fumo. Estamos fechando na média de duas bocas de fumo por semana. Depois que começamos a agir dessa forma, Picos completou três meses sem homicídio. Ou seja, o homicídio está ligado ao tráfico”, finalizou o tenente-coronel.

GP1