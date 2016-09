Mulher é suspeita de matar o ex-companheiro em Inhuma

Uma mulher identificada até o momento como Conceição, de aproximadamente 50 anos, está foragida e é suspeita de matar o ex-companheiro conhecido como Agnaldo, 30 anos. O caso aconteceu ontem (7) em Inhuma e o crime teria ocorrido em legítima defesa. Ele já havia tentado matá-la em mais de uma ocasião.

O soldado Paulo Rogério, da Polícia Militar da cidade, informou que ontem por volta de 11h o homem chegou à casa da ex e, armado com uma faca, tentou matá-la. A suspeita da polícia é de que ela utilizou um pedaço de madeira para desarmá-lo e conseguiu tomar a faca.

“Havia no local do crime também um pedaço de madeira e ele tinha alguns hematomas que indicam que ele pode ter sido agredido a pauladas. Ela conseguiu pegar a faca dele e o atingiu com pelo menos dois golpes no abdômen e ele morreu dentro da casa dela”, descreveu o soldado.

O policial contou ainda que já havia realizado a prisão de Agnaldo em 20 de julho deste ano, por tentativa de homicídio contra Conceição.

“Não sabemos se ele tinha passagens por outros crimes, mas quando participei da prisão dele, ele foi autuado pela Lei Maria da Penha e por tentativa de homicídio contra ela. Ele só não conseguiu matar essa mulher porque o irmão dela estava por lá e conseguiu proteger a irmã”, declarou.

A mulher continua foragida e deve responder por homicídio em legítima defesa. Os dois não tiveram filhos. A delegacia de Valença do Piauí (210 km de Teresina) está responsável pelo caso.

Cidade Verde