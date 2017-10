Mulher espanca amante do marido após flagrá-los juntos em Inhuma

Uma mulher identificada como Edilauane Elias de Sousa foi conduzida para a delegacia de Inhuma, após agredir Maria Charlene de Sousa Silva na noite dessa segunda-feira (09), por volta das 23h. O crime aconteceu em um bar, localizado na Avenida Marechal Castelo Branco, em Inhuma.

De acordo com informações repassadas pelo delegado Daniel, da Delegacia de Inhuma, Edilauane Elias confessou que agrediu a vítima, depois que flagrou Maria Charlene com o marido. “Ela [Edilauane] feriu a outra com um copo. O laudo pericial disse que ela [Maria Charlene] teve um corte na região do olho. No momento ela foi presa, como o laudo deu uma lesão leve, ela não foi presa em flagrante. Só foi feito o TCO [Termo Circunstanciado de Ocorrência]”, disse.

Conforme o delegado, a vítima ainda não foi ouvida, pois ela foi socorrida e encaminhada para o hospital de Picos. “Nossos policiais foram até o hospital, mas ela já havia saído”, informou.