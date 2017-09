Mulher incendeia a própria casa em Picos e ameaça bombeiros com facão

Uma mulher foi conduzida à Central de Flagrantes de Picos, na tarde desse domingo (10) após incendiar a própria residência, no bairro Boa Vista, e ameaçar os bombeiros que chegaram ao local para tentar cessar as chamas. De acordo com a polícia, ela afirmou que seria natural de Petrolina-PE e ter menos de 18 anos, mas não apresentou documento.

De acordo com o Cabo Sousa Júnior, do Corpo de Bombeiros, eles foram acionados por volta das 16h40 para apagar um incêndio e, quando chegaram ao local, foram informados pelos vizinhos que a mulher estaria com uma faca ameaçando quem se aproximava.

“Fizemos o procedimento padrão e estávamos combatendo as chamas quando ela se aproximou e nos agrediu verbalmente e ameaçava cortar as mangueiras e incendiar outras casas. Tentamos acalmá-la e ela saiu, mas depois voltou com um facão e quando ela descuidou tomamos a arma dela”, contou o cabo Sousa Júnior.