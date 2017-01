Mulher morre eletrocutada em Monsenhor Hipólito

Uma mulher identificada por Shirleide dos Anjos Luz, de 35 anos, morreu eletrocutada na tarde desta quinta-feira, 26, no bairro Lagoa Dantas, no município de Monsenhor Hipólito.

De acordo com informações, a mulher saiu de casa no inicio da tarde para irrigar uma pequena horta da família e não voltou mais. Percebendo a demora da esposa, o marido saiu para procurá-la e a encontrou morta com o corpo todo carbonizado dentro da horta.

Informações de populares dão conta que o disjuntor que liga e desliga o poço tubular estava colado à mão da vítima o que levanta a hipótese dela ter morrido ao tentar desligar o mecanismo elétrico do poço.

O corpo de Shirleide dos Anjos foi trazido até Picos para ser periciado e após passar pelo procedimento retornará à sua cidade natal. O fato causou muita comoção em Monsenhor Hipólito e região. Ela era casada e mãe de dois filhos pequenos.

