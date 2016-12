Mulher suspeita de participar da morte de policial do Bope é presa

A sétima e última pessoa suspeita de ter participação, direta ou indireta, na morte do policial Claudemir Sousa, de 32 anos, foi presa na noite dessa quarta-feira (7) em Teresina. Segundo a Polícia Militar, é uma mulher e foi presa após investigação do Grupo Reservado. O policial do Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar do Piauí (Bope) foi executado na noite de terça-feira (6) quando saia de uma academia no bairro Saci, na Zona Sul de Teresina.

“Ela foi detida após uma investigação minuciosa do Reservado da Polícia Militar e foi detida entre 19h e 20h. Ela era a única pessoa que faltava para ser detida suspeita de ter envolvimento na morte do policial. Após a prisão ela foi encaminhada para a sede do Grupo de Repressão ao Crime Organizado (Greco) e deve prestar depoimento nesta quinta-feira (8)”, disse o tenente coronel Jhon Feitosa, da assessoria de comunicação da Polícia Militar.

A suspeita da polícia é que ela tenham participado passando informações para os atiradores dos passos do policial. A polícia acredita, inclusive, que tenha sido ela a responsável por avisar quando o policial estava saindo da academia, momento que aconteceu o crime.

Todos os suspeitos de envolvimento no crime já estão presos e agora a Polícia Civil tem dez dias para realizar as investigações necessárias e concluir o inquérito. A suspeita é de crime passional.

Outras prisões

Ainda na tarde de quarta-feira (7) o sexto suspeito de executar o policial foi preso e admitiu ter sido contratado e que que receberia R$ 5 mil pelo serviço. Segundo o comandante Paulo Silas, da Companhia do Promorar, ele foi preso por meio de uma denúncia anônima e durante a prisão o mesmo confessou participação efetiva na morte do policial, utilizando um revólver calibre 38, enquanto o outro comparsa portava uma pistola.

“Ele disse ter recebido o convite do seu comparsa para matar Claudemir, mas não sabia que a vítima era policial. O suspeito também confirmou que a motivação do crime teria sido passional”, disse Paulo Silas.