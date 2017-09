Mulher tem dinheiro furtado dentro de um supermercado em Picos

Uma mulher identificada como Maria Edwirgens de Sousa teve uma quantia de R$ 2.400 furtada na manhã do último sábado (9). A vítima teve seu dinheiro furtado quando fazia compras em um supermercado no Centro da cidade.

A Polícia Militar foi acionada e uma guarnição foi deslocada até o local do crime. A PM informou que cinco mulheres são suspeitas de terem realizado o furto, de acordo as imagens do sistema de segurança do estabelecimento e relato da vítima.

A polícia não conseguiu localizar nenhuma das suspeitas e a vítima foi orientada a ir à delegacia para registrar o Boletim de Ocorrências.