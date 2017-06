Mulher tem moto roubada em estrada vicinal de São Julião

Uma mulher teve sua moto, uma Honda CG Titan 150, ano 2009/2010, placa KHY 4611, de cor preta, tomada de assalto numa estrada vicinal, próximo ao povoado Fujona, distrito de São Julião.

De acordo com a vítima identificada por Clegildania Rocha, ela retornava da localidade Cansanção onde reside, com destino a sede do município quando foi interceptada por dois homens encapuzados com uma arma em punho.

Ela conta que os homens a mandaram descer da motocicleta, tomaram o celular da mesma e fugiram tomando rumo ignorado.

Clegildania Rocha já prestou queixas o GPM de São Julião que investiga o caso.

Ela pede também a quem souber alguma informação do veículo informar a polícia através do telefone: 89 9 8139-3116

Portal É Notícias