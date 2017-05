Mulher teria presenciado morte de policial em Paquetá do Piauí

O comandante de policiamento dos Cerrados, Raimundo Rodrigues, durante entrevista ao vivo no Agora da Rede Meio Norte desta quinta-feira (11), afirmou que as investigações já foram iniciadas sobre a morte do policial militar Daniel Marcos Ferreira, morto a tiros dentro da Delegacia do município de Paquetá do Piauí.

“Os populares viram essa pessoa [acusado] andando pela cidade e após isso foram avisar a polícia que prontamente fez o reconhecimento dessa pessoa, conduziu ela para o Grupamento da Polícia Militar da cidade (GPM). No local, por uma circunstância que ainda não sabemos informar, houve esse crime e somente a perícia poderá precisar e divulgar depois de todo um estudo para saber como tudo ocorreu”, afirmou.

Segundo o capitão, os policiais seguem em diligências para capturar o acusado que continua foragido. “Após cometer o crime, ele [acusado] fugiu para uma vegetação que fica próxima. Nós perdemos um bravo policial que já tinha 48 anos de idade, com 23 de serviços prestados para Polícia Militar e que deixou sua esposa e duas filhas universitárias”, lamentou.

O comandante explica que o policial foi morto no momento em que era preparado o lanche para os funcionários do local, sendo que no GPM da cidade, onde ocorreu o crime, só estavam o a vítima, o acusado e a mulher que pode ter presenciado o crime.

“No momento em que ocorreu o fato nós temos informações de que havia uma senhora dentro do recinto e que provavelmente em razão do horário, por volta das 10h da manhã, estava preparando o lanche e foi nesse exato horário que ocorreu o crime”, acrescentou.

O crime

O acusado teria aproveitado a desatenção do policial, pego a arma e desferido contra ele vários disparos. Daniel teve morte imediata no local. A Delegacia de Paquetá do Piauí foi tomada pelos moradores.

O corpo do policial ficou no local aguardando a chegada da perícia para levantar informações da cena do crime. Daniel morava em Picos e estava há pouco tempo trabalhando na cidade.

Meio Norte