Mulher vai parar na UTI após aspirar grão de milho

Uma mulher de 40 anos aspirou um grão de milho e está internada em estado grave no Hospital de Urgência de Teresina (HUT). Ela, que teve a identidade preservada, está internada na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) desde o dia 30 de dezembro de 2016. De acordo com o diretor do HUT, dr. Gilberto Albuquerque, casos como esses são comuns e recomenda: “as pessoas precisam comer sem conversar”.

O diretor do HUT disse que o caso é delicado, grave, “mas espera-se uma boa resolução”. A paciente aspirou o grão de milho enquanto comia um creme de galinha.

“Isso é muito frequente, principalmente, em crianças e idosos. No ano passado nós perdemos duas crianças devido à presença de corpo estranho no aparelho respiratório. As pessoas não se atentam aos caroços e sementes e aos riscos, comem conversando, e isso aumenta as possibilidades de engasgamento. Nos adultos também é comum cair partes da dentadura no sistema respiratório”.

Dr. Albuquerque disse que paciente disse que frequentemente ficava com falta de ar, mas não sabia o que estava ocorrendo no seu corpo. Ela está entubada e evoluiu para o quadro de pneumonia por causa do corpo estranho no pulmão.

“Já fazia um tempo que ela estava comendo, não sabia o que tinha acontecido e começou a sentir falta de ar. Veio para o hospital e, na medida em que foi realizada a investigação, foi detectada uma obstrução no segmento do pulmão. Na broncoscopia foi identificado esse caroço de milho. E, quando ele entra, devido a umidade, ele inchou e, por isso, se tem dificuldade de tirar por completo. Quando amolece, ele esfarela. São casos difíceis, mas conseguimos retirar todo o milho”, explicou.

Cidade Verde