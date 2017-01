Santanenses se despedem do prefeito eleito de Santana do Piauí, Francisco Borges

Na tarde desta segunda-feira,02, por volta do meio-dia, o corpo do prefeito eleito e diplomado em Santana do Piauí, Francisco Raimundo de Moura, o Francisco Borges (PTB) foi enterrado no cemitério do Povoado Lagoa dos Marcelinos, zona rural do município.

Centenas de pessoas prestaram suas últimas homenagens ao prefeito que veio a óbito vítima de um grave acidente automobilístico ocorrido na madrugada de ontem na PI-375. No mesmo dia, Francisco Borges seria empossado prefeito da cidade após ter vencido as eleições municipais de 2016.

O corpo de Francisco Borges estava sendo velado em sua residência, no bairro São José, em Picos. Na manhã de hoje, por volta de 07h30min, o corpo do prefeito foi levado para a Câmara Municipal de Santana do Piauí, onde foi realizada uma sessão extraordinária em sua homenagem.

Estiveram presentes na solenidade, familiares, amigos, a prefeita empossada, Maria José de Sousa Moura (PP), vereadores, representantes políticos santanenses, além da presença do Governador do Estado do Piauí, Wellington Dias (PT), da deputada federal Rejane Dias (PT), do deputado estadual Nerinho (PTB), da deputada estadual Belê Medeiros (PP), do secretário estadual de Justiça, Daniel Oliveira, do prefeito de Picos, Padre Walmir de Lima (PT), do prefeito de São Luís do Piauí, Renato Pio, dentre outras autoridades da macrorregião.

Sob forte comoção e aplausos, a prefeita de Santana do Piauí, Maria José de Sousa Moura, enfatizou que dará continuidade aos projetos de Francisco Borges. Na oportunidade, ela aproveitou para reforçar dois de seus grandes projetos junto ao Governo do Estado, o recapeamento da PI-375, que liga Santana à Picos, e a obra de construção da PI que liga Santana a São José do Piauí que deveria levar o nome do prefeito Francisco Borges.

“Por várias vezes, o prefeito Francisco Borges já tinha se reunido com a deputada federal Rejane Dias pedindo o recapeamento da PI-375, pois como o próprio excelentíssimo senhor governador deve ter visto está bastante deteriorada e provocando acidentes. Gostaria também de pedir e cobrar outro de seus grandes projetos que é a construção da PI que liga nossa cidade à São José do Piauí, algo que ele vinha lutando para que se concretizasse. Gostaria de pedir ao Governador que a PI levasse o nome prefeito Chico Borges, pois ele continuará sendo nosso eterno prefeito”, disse Maria José.

Durante seu discurso, o Governador do Estado do Piauí, Wellington Dias (PT), relembrou a promissora carreira política de Francisco Borges e o amor que tinha por Santana do Piauí.

“Tivemos a perda de um piauiense muito jovem. Uma pessoa que tinha muito trabalho a realizar pelo nosso Estado, ao seu município. Ele no seu jeito manso, tranquilo, conquistou seu povo no mandato de vereador e numa disputa acirrada venceu as eleições para prefeito. Estamos aqui para prestar nossas homenagens ao Francisco Borges e assegurar que seus projetos serão dados continuidade. Sabemos que a prefeita Maria José tem agora um grande desafio pela frente, mas ela pode contar com o Governo do Piauí”, destacou Wellington Dias.

A deputada federal Rejane Dias (PT) que esteve presente na campanha de Francisco Borges, enfatizou as características dele como um homem bom, integro, reto e que almeja o desenvolvimento do povo santanense.

“Sempre que ele esteve em minha sala, ou conversou com minha assessoria ele sempre pedia coisas para Santana do Piauí, nunca para si próprio. Hoje pela manhã falava com o Governador como ele era um homem humilde e que tinha muitos planos para esta cidade”, falou Rejane Dias.

O deputado estadual, Nerinho (PTB), visivelmente emocionado disse que a sua relação com o prefeito Francisco Borges era além das ligações políticas. Ele o definiu como um amigo, um irmão com quem confidenciava assuntos particulares.

“Além de político, ele era meu amigo, meu irmão. Santana perdeu um grande nome político, mas acredito que ele esteja em um plano superior, pois Deus precisa primeiramente dos bons. Estive aqui por diversas vezes durante a campanha de prefeito, sei que ele e Maria José mantinham um diálogo aberto. Também acredito que ela dará continuidade ao projeto sonhado por Francisco Borges que era ver Santana do Piauí desenvolvida, com oportunidades de trabalho.

Comoção

Durante todo o domingo e esta segunda-feira, familiares, amigos, autoridades políticas santanenses e da região de Picos prestaram suas últimas homenagens a Francisco Borges.

Francisco ingressou na carreira política em 2008 quando se tornou pela primeira vez vereador da cidade de Santana do Piauí. Em 2012, disputou a reeleição em que conquistou uma vitória expressiva nas urnas. Este ano, ele enfrentou um de seus maiores desafios na carreira política ao disputar as eleições para prefeito do município, alcançando a vitória numa eleição acirrada, vencendo pela maioria de 09 votos.

Luto oficial

A prefeita de Santana do Piauí, Maria José de Sousa Moura, no uso de suas atribuições que lhe confere o Artigo 73, inciso XXV da Lei Orgânica do Município, decretou por três dias luto oficial em Santana do Piauí.