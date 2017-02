Multidão prestigia 5ª edição do Corso de Picos; Veja fotos!

Muita alegria, criatividade e beleza. Assim foi a 5ª edição do Corso de Picos na noite desse sábado (25). A festa reuniu uma multidão de foliões no Centro da cidade. O desfile de carros decorados marcou oficialmente o carnaval picoense 2017.

O desfile iniciou na Avenida Severo Eulálio e prosseguiu pelas principais ruas da cidade com chegada à Praça de Alimentação. Lá, cinco jurados escolheram os três vencedores da 5ª edição do Corso.

Muitos carros esbanjavam o colorido da festa carnavalesca e a criatividade de seus idealizadores. Neste ano, o Grupo de Percussão Origens abriu o desfile do Corso.

Os vencedores foram: 1º lugar- Carnaween da Portelândia com 233 pontos e recebeu a premiação de R$ mil e 500; 2º lugar-Turma do Camarote com 228,5 pontos e recebeu R$ mil e em 3º lugar – A Crise com 201 pontos e recebeu R$ 500.

Logo após o desfile, o cantor Cristiano Pipow e a cantora Juliana Guedes animaram os foliões com músicas em ritmos carnavalescos.

Avaliação

Ao lado da secretária de Cultura, Marília Bezerra, do vereador Francisco das Chagas Sousa, o Chaguinha e do Procurador Geral do Município, Maycon Luz, o prefeito Padre Walmir Lima acompanhou no palanque o desfile dos carros.

Padre Walmir comemorou a participação excessiva da população e avaliou positivamente a 5ª edição do Corso. “Cada ano aumenta a participação da população no Corso e a gente fica feliz. Acreditamos que as noites na Avenida Beira Rio não seja diferente, tenho certeza que será um evento da participação popular e que ocorra tudo tranquilo”, comemorou.